Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара стал финалистом, а затем и лауреатом I степени III Международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Финальный этап конкурса проходил в Югре Ханты-Мансийского автономного округа. На нём Юрий Кара представил лучшие практики в сфере развития народной дипломатии на основе реализуемых в городе проектов, пишет novostipmr.com.
Как отмечает телеграм-канал «Бендеры-Инфо», на одной площадке в рамках Международного форума общественной дипломатии «Ответственность каждого за общее будущее» встретились 30 народных дипломатов: 9 из них представили Россию, 21 – зарубежные страны. Лидеры-участники смогли обменяться интересными инициативами – от экономики и социальной сферы до сохранения историко-культурного наследия и спорта.
Организаторами форума выступили партнёры Ассамблеи народов Евразии и Африки и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Все участники и лауреаты конкурса получат возможность реализовать свои проекты на международном уровне при их поддержке.
В числе лучших оказалось и Приднестровье. По инициативе Бендерского горсовета и местной госадминистрации сегодня реализовывается немало интересных и перспективных проектов - в том числе с Межгосударственным Союзом городов-героев и городов Воинской Славы, Ассамблеей народов Евразии и Африки.