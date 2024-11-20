Водители из Республики Молдова и Румынии смогут воспользоваться более быстрой процедурой конвертации водительских прав и сертификатов о регистрации. Это станет возможным благодаря созданию нового механизма, который упростит обмен информацией, передает moldpres.md.
Правительство одобрило начало переговоров по проекту соответствующего Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Румынии.
Министр внутренних дел РМ Даниелла Мисаил-Никитин отметила на заседании правительства, что Соглашение направлено на обеспечение обмена опытом между двумя странами в области конвертации водительских прав и регистрации транспортных средств.
Соглашение устанавливает эффективный механизм обмена информацией относительно подтверждения действительности и подлинности водительских удостоверений, сказала министр. Она добавила, что соглашение позволит гражданам Республики Молдова перемещаться по территории Румынии в течение более длительного периода.
Премьер-министр РМ Дорин Речан заявил, что этого проекта очень долго ждали молдаване, проживающие в Румынии.
Благодаря этому механизму граждане Республики Молдова и Румынии получат высококачественные услуги в соответствии с европейскими стандартами.