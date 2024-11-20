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Водители из Молдовы и Румынии смогут воспользоваться более быстрой процедурой конвертации водительских прав

Водители из Молдовы и Румынии смогут воспользоваться более быстрой процедурой конвертации водительских прав
фото: moldpres.md

Водители из Республики Молдова и Румынии смогут воспользоваться более быстрой процедурой конвертации водительских прав и сертификатов о регистрации. Это станет возможным благодаря созданию нового механизма, который упростит обмен информацией, передает moldpres.md.

Правительство одобрило начало переговоров по проекту соответствующего Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Румынии.

Министр внутренних дел РМ Даниелла Мисаил-Никитин отметила на заседании правительства, что Соглашение направлено на обеспечение обмена опытом между двумя странами в области конвертации водительских прав и регистрации транспортных средств.

Соглашение устанавливает эффективный механизм обмена информацией относительно подтверждения действительности и подлинности водительских удостоверений, сказала министр. Она добавила, что соглашение позволит гражданам Республики Молдова перемещаться по территории Румынии в течение более длительного периода.

Премьер-министр РМ Дорин Речан заявил, что этого проекта очень долго ждали молдаване, проживающие в Румынии.

Благодаря этому механизму граждане Республики Молдова и Румынии получат высококачественные услуги в соответствии с европейскими стандартами.
  • Сегодня, 09:56
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