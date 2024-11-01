На законодательном уровне регулируются вопросы расходования средств фондов экономического развития и фондов социального развития городов и районов республики. На пленарном заседании депутаты Верховного Совета рассмотрели в первом чтении соответствующую законодательную инициативу Председателя Верховного Совета Александра Коршунова. Спикер акцентировал внимание коллег на том, что на практике выявлен правовой пробел, касающийся действия двух целевых фондов муниципалитетов, сообщает пресс-служба Верховного Совета.
«В действующем законодательстве, в законе «О разгосударствлении и приватизации» прописана норма о том, что средства от приватизации являются средствами муниципалитета и распределяются по 50% в фонд экономического развития и в фонд социального развития. Однако в других законодательных актах не прописано о том, что данные фонды являются целевыми. И, соответственно, возникает правовая коллизия. Возникает много вопросов при реализации данных норм, особенно при распределении и расходовании данных денежных средств», – прокомментировал Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Деньги от приватизации направляются на реализацию проектов в сфере социальной защиты и экономики, пояснил Александр Коршунов. Это может быть капитальный ремонт муниципальных социальных объектов, приобретение оборудования, либо реконструкция объекта для ведения экономической деятельности, в частности, создание условий для потенциальных инвесторов.
Для того чтобы урегулировать все вопросы, возникающие при направлении средств на реализацию этих проектов, и для того чтобы вести контроль за их расходованием, автором предложено внести изменения в 3 закона: «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», «О разгосударствлении и приватизации». Александр Коршунов также считает необходимым принять 2 Постановления Верховного Совета об утверждении Типовых положений о фондах экономического и социального развития местного бюджета и о порядке использования этих средств.
«Мы принимаем проекты постановлений о типовом положении как фонда социального развития, так и фонда экономического развития. И на базе типовых положений, закрепленных Постановлением Верховного Совета, наши городские и районные Советы примут свои решения о планировании и расходовании данных целевых фондов. Соответственно, финансовые ресурсы, которые будут наполнять данные фонды, будут иметь строго целевой характер и, соответственно, будут расходоваться под контролем депутатского корпуса по важным для наших граждан направлениям», – пояснил спикер парламента Александр Коршунов.
Комитет по экономической политике продолжит работу над принятыми в первом чтении законопроектами и проектами постановлений Верховного Совета для подготовки их к рассмотрению во втором чтении.