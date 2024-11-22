Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод «Северный поток-2» выставят на аукцион, пишет The Wall Street Journal.
По мнению инвестора, владение трубопроводом может стать рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужить долгосрочным интересам США, передаёт РБК
«Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», — сказал Линч.
Бизнесмен также добавил, что «хочет стать самым богатым человеком, о котором вы никогда не слышали».
Как сообщает издание со ссылкой на письмо Линча, тот запросил лицензию у американского Минфина в феврале 2024 года. Разрешение позволило бы ему вести переговоры о покупке трубопровода с лицами, находящимися под санкциями США, отмечает газета.
В письме говорится, что в январе в Швейцарии в рамках процедуры банкротства оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, наступает жесткий срок для реструктуризации долга (что, как говорится в письме, маловероятно) или ликвидации. Речь идет об окончательном моратории на выплату кредитов, максимальный срок его действия составлял 24 месяца. Ранее действовал промежуточный мораторий на банкротство, который продлевался несколько раз.
По мнению Линча, после окончания конфликта на Украине Россия и бывшие покупатели ее газа в Германии и других европейских странах могут захотеть вновь эксплуатировать трубопровод, независимо от того, кому тот принадлежит.
Стивен Линч — партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners. Она занимается проблемными активами. В частности, в 2007 году через ООО «Промнефтьстрой» инвестор выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance. Она управляла иностранными активами нефтяной компании.
«Коммерсантъ» в 2011 году писал, что Линч пытался договориться о приобретении доли в сети гипермаркетов «Лента» — от небольшого пакета до контрольного. По данным издания, Август Мейер, владевший на тот момент 40,6% сети, надеялся выкупить еще 30,8% «Ленты» у «ВТБ Капитала» и TPG Capital.
В начале сентября 2022 года Линч стал миноритарным владельцем бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG. После закрытия сделку ему досталось 10% акций.
Взрывы на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022-го в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны, а также Германия занялись расследованием инцидента, однако Россию не подключили.
Президент Владимир Путин еще прошлой осенью говорил, что диверсию организовали «англосаксы» и очевидно, кому было выгодно разрушение энергетической инфраструктуры Европы.