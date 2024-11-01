Согласно данным Opendatabot, Одесская область заняла третье место в Украине по количеству выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает edinaya-odessa.org
За первые девять месяцев 2024 года местные полицейские составили 134 836 постановлений о нарушении ПДД.
Лидерами антирейтинга стали Львовская область (220 161 постановление) и Киев (180 719 постановлений).
В целом по Украине за этот период было вынесено более 2 миллионов постановлений о нарушениях ПДД.
Особую тревогу вызывает рост количества нарушений, зафиксированных камерами автоматической фиксации. За девять месяцев 2024 года камеры зафиксировали более 3,2 миллионов нарушений ПДД, что на 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 99% всех нарушений связаны с превышением скорости.