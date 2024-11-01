Следственными органами Управления СК г.Каменка завершено расследование уголовного дела в отношении 17-ти летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.155 УК ПМР), сообщает пресс-служба СК ПМР
По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года, обвиняемый, войдя в доверие к своему знакомому - одногруппнику по техникуму, обманным путём, под предлогом создания совместного бизнеса (открытия и развития интернет – магазина), получил от него денежные средства более 213 тысяч рублей ПМР и валютные ценности в размере 7200 долларов США.
Молодой человек сумел убедить доверчивого приятеля в перспективности такого проекта и большой финансовой прибыли. Всё это время от своего компаньона он просил лишь постоянных денежных вложений. Каждый раз при получении очередной «необходимой» суммы уверял подростка, что всё идёт по плану: решает транспортные и таможенные вопросы.
В подтверждение своих действий создавал несуществующие артикулы вещей, уверял, что партия товара закуплена и скоро они уже начнут зарабатывать большие деньги. При этом осуществлять данный проект он вовсе не собирался, а полученные от приятеля деньги с широтой тратил на личные нужды и удовольствия.
Оказалось, что введённый в заблуждение его лживыми действиями подросток, в надежде стабильного дохода, для вложения в псевдобизнес требуемых сумм, сам совершил преступление – постепенно похитил все родительские сбережения, а затем выкрал деньги из дома своего дяди. Как следствие и он привлечён к уголовной ответственности за кражу в особо крупном размере (ст.154 ч.2 п. «в»; ч.4 п. «б» УК ПМР), к нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде, обманувший его молодой человек содержится под стражей.
Меру наказания каждому несовершеннолетнему обвиняемому будет определять суд.