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Украина запустит новый железнодорожный маршрут Львов — Кишинев

Украина запустит новый железнодорожный маршрут Львов — Кишинев
фото: facebook.com/cfm.md

С 15 декабря Украина запустит новый железнодорожный маршрут Львов — Кишинев. Об этом сообщил председатель правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский, передает издание «Европейская правда».

«У нас достаточно успешно работает поезд Киев — Кишинев. И теперь мы присоединяем к этому сообщению еще и Львов. На это был популярный запрос, — заявил Перцовский.

Речь идет о вагоне с пересадкой, который будет отправляться из Львова в 15:00. По дороге его будут перецеплять к уже курсирующему поезду, в составе которого он будет прибывать в Кишинев в 11:30.

Перцовский уверен, что это удобное время для тех, кто направляется в Кишиневский аэропорт. «Теперь у Львова будет прямое сообщение с Кишиневом», — подчеркнул он.

Напомним, железнодорожное сообщение между Киевом и Кишиневом возобновили в ноябре 2022 года. Поезд курсирует через день. Отправляется из Киева вечером и прибывает в Кишинев на следующий день утром. В обратном направлении он отправляется вечером из Кишинева и прибывает в Киев на следующее утро.
  • Вчера, 13:10
  • DTV
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