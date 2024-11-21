С 15 декабря Украина запустит новый железнодорожный маршрут Львов — Кишинев. Об этом сообщил председатель правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский, передает издание «Европейская правда».
«У нас достаточно успешно работает поезд Киев — Кишинев. И теперь мы присоединяем к этому сообщению еще и Львов. На это был популярный запрос, — заявил Перцовский.
Речь идет о вагоне с пересадкой, который будет отправляться из Львова в 15:00. По дороге его будут перецеплять к уже курсирующему поезду, в составе которого он будет прибывать в Кишинев в 11:30.
Перцовский уверен, что это удобное время для тех, кто направляется в Кишиневский аэропорт. «Теперь у Львова будет прямое сообщение с Кишиневом», — подчеркнул он.
Напомним, железнодорожное сообщение между Киевом и Кишиневом возобновили в ноябре 2022 года. Поезд курсирует через день. Отправляется из Киева вечером и прибывает в Кишинев на следующий день утром. В обратном направлении он отправляется вечером из Кишинева и прибывает в Киев на следующее утро.