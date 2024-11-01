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Продление налоговых и таможенных льгот

Продление налоговых и таможенных льгот

фото из открытых источников

В Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики прошли слушания значимых инициатив, предложенных высшим органом исполнительной власти. Основное внимание уделили документам, предполагающим продление налоговых и таможенных льгот для поддержки экономики и граждан республики.

Одним из ключевых вопросов стал проект изменений в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе». Правительство ПМР предлагает сохранить ставку единого социального налога в размере 0% на выплаты сотрудникам за период простоя, не зависящего от работодателя и работника, сообщает NewsPMR.Com

Еще одной инициативой стало предложение по подоходному налогообложению физических лиц. В рамках этой меры планируется освободить от налогообложения выплаты за время простоя, предоставить стандартные налоговые вычеты для работников промышленности и сельского хозяйства, которые не являются резидентами республики, а также для физических лиц, прибывших с территории Украины. Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, предусмотрена нулевая ставка подоходного налога на выплаты за простой.

В министерстве экономического развития пояснили, что данные законопроекты были разработаны в связи с сохраняющейся неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуациями, которые негативно влияют на экономическое положение как организаций, так и на экономику республики в целом.

«Инициатива о продлении данных льгот была выдвинута на основании обращения предпринимательского сообщества. Ожидается, что это позволит смягчить последствия внешних факторов, поддержать работников и сократить отток трудоспособного населения из республики», - сообщили в Минэкономразвития ПМР.

Кроме того, депутаты обсудили законопроект о продлении временных мер государственной поддержки в сфере таможенного регулирования. Этот механизм направлен на минимизацию негативных последствий для социально-экономической сферы. В проекте предложено продлить срок действия таможенной процедуры временного ввоза до пяти лет, установить ставку таможенных сборов в размере 0,15% от таможенной стоимости товаров, перемещаемых из России, Беларуси, Казахстана и Украины, а также предусмотреть возможность предоставления отсрочек или рассрочек уплаты таможенных платежей без начисления процентов.

«Рассматриваемые меры особенно актуальны в условиях экономического давления со стороны соседнего государства, усиления ограничений на экспорт продукции и сохраняющейся геополитической напряженности», - подчеркнули в Минэкономразвития ПМР.

Работа над представленными на прошлой неделе нормативно-правовыми актами продолжится во втором чтении. В случае поддержки предложений Правительства, документы вступят в силу с 1 января 2025 года.
  • Вчера, 13:35
  • DTV
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