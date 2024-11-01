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Ограничения доступа в терминал аэропорта Кишинева будут полностью сняты

Ограничения доступа в терминал аэропорта Кишинева будут полностью сняты
фото: открытые источники

С 23 ноября 2024 года ограничения доступа в терминал Международного аэропорта Кишинева будут полностью сняты.

Такое решение приняла Группа по управлению рисками, передает noi.md.

Доступ в терминал Международного аэропорта Кишинева будет разрешен всем людям, независимо от того, являются они пассажирами или хотят кого-то встретить или проводить.

«Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Безопасность каждого участника приграничного сообщения являются абсолютными приоритетами», – пишет Международный аэропорт Кишинева.
  • Сегодня, 09:42
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