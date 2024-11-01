Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР из перечисленных населенных пунктов временно не подлежат ввозу на территорию Приднестровья ряд товаров. А именно: живая птица, продукция птицеводства – мясо, субпродукты, пух, перо, яйца, а также все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.
Временные ограничения введены для того, чтобы не допустить заноса инфекционного заболевания на территорию республики.
Специалисты Минсельхозприроды ПМР продолжают мониторить эпизоотическую ситуацию по птичьему гриппу в соседнем государстве, сообщается на сайте ведомства.