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Птичий грипп выявлен в четырех населенных пунктах РМ

Птичий грипп выявлен в четырех населенных пунктах РМ
источник фото: kuban24.tv

В четырех населенных пунктах Молдовы зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Вспышки птичьего гриппа – особо опасного инфекционного заболевания, наблюдаются в четырех населенных пунктах сопредельной страны:

- Маринич, Хелештены, Калиманешты Ниспоренского района;

- Рисипены Фалештского района.

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР из перечисленных населенных пунктов временно не подлежат ввозу на территорию Приднестровья ряд товаров. А именно: живая птица, продукция птицеводства – мясо, субпродукты, пух, перо, яйца, а также все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.

Временные ограничения введены для того, чтобы не допустить заноса инфекционного заболевания на территорию республики.

Специалисты Минсельхозприроды ПМР продолжают мониторить эпизоотическую ситуацию по птичьему гриппу в соседнем государстве, сообщается на сайте ведомства.
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