Dnestr.TV

 
0

В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации

В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации
фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП).

Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее конференции в Камбодже принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия", сообщает ria.ru.

"Мы с глубоким интересом отметили историческую трансформацию, в рамках которой центр глобальной и политической гравитации меняется с Запада на Восток - процесс, которые теперь, похоже, является необратимым", - зачитал текст сопредседатель и специальный докладчик МКАПП, председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

Участники ассамблеи подтвердили готовность поддерживать лидирующую роль МКАПП в содействии обменам и сотрудничеству между партиями не только в регионе, но и по всему миру.

"Надеемся, что МКАПП будет и дальше аккумулировать и гармонизировать силу связей, чтобы охватить и другие регионы, и будет искать пути для содействия глобальному миру", - сказано в декларации

Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА

Члены Международной конференции азиатских политических партий "с глубокой обеспокоенностью отметили рост геополитического соперничества и снижение международного сотрудничества".

"Мы в частности были обеспокоены продолжающимися боевыми действиями, которые повышают напряженность во многих частях мира", - зачитал Сайед.

Участники ассамблеи согласились, что политические партии могут сделать значительный вклад для создания мирного и гармоничного общества.

Представители партий отметили тенденцию деглобализации, отмеченную растущей неопределенностью в глобальной экономике и указали на возрождение протекционизма.

"Признаем, что экономический разрыв, недостаток социальной справедливости могут способствовать дефициту мира", - говорится в декларации.
Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения".
  • Сегодня, 09:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
  • Города России будут взимать туристический налог с 2025 ...
  • Одесса делает шаг к энергетической независимости
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Украине разработаны методические рекомендации по защи ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM