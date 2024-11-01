Китай объявил в пятницу, что граждане Румынии смогут путешествовать без виз в эту страну, начиная с 30 ноября 2024 года, сообщает digi24.roссылаясь на Reuters.
Китай расширит безвизовый режим для граждан Румынии, Болгарии, Хорватии, Черногории, Японии и других стран в период с 30 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.
Кроме того, Китай увеличит срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для граждан всех 38 стран, участвующих в безвизовой программе.
Ранее Китай предоставил безвизовый режим Южной Корее и некоторым европейским странам с целью стимулирования туризма и торговли на фоне экономического спада.