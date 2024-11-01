На площадке Администрации Президента ПМР состоялась встреча руководителя страны с представителями приднестровской молодежи. Приглашения получили полсотни ребят, представляющих города и районы республики. В портфолио каждого внушительный список достижений – в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Среди приглашенных – школьники, студенты, суворовцы, кадеты, волонтеры, представители Молодежного парламента ПМР и движения «Наследники Побед». Многие – президентские стипендиаты. Приветствуя гостей, Вадим Красносельский выразил уверенность в том, что в Приднестровье гораздо больше талантливой молодежи, чем может вместить конференц-зал. Глава государства подчеркнул, что для него ценно такое общение: «Если вам интересно, как работает Президент, то мне интересно, как живет молодежь». Встреча прошла в диалоговом формате. Были не только вопросы, но и предложения. Некоторые лягут в основу президентских поручений, сообщает президентская пресс-служба.
Прозвучала, к примеру, идея проводить ежегодный слет творческой молодежи. Вадим Красносельский инициативу поддержал. В качестве площадки предложен комплекс «Днестровские зори». Там же, возможно, будут собирать каждый год и участников движения «Наследники Побед». Еще одно предложение – создать общереспубликанское арт-пространство, то есть заведение, где бы собиралась и творила креативная молодежь. Был вопрос и по поводу создания IT-центра. Вадим Красносельский рассказал, что таковой есть в проекте. В Бендерах планируют задействовать под молодежный объект простаивающее трехэтажное здание на набережной. Верхний этаж, по задумке, отведут именно для занятий в сфере современных технологий, на втором этаже хотят разместить залы для фитнеса и спортивных игр, а нижний в проекте указан как центр бокса и кикбоксинга. Многие ребята благодарили за уже созданную спортивную инфраструктуру в самых разных уголках республики. Было предложение возродить практику открытия спортивных классов по отдельным направлениям в общеобразовательных школах. Вадим Красносельский рассказал, что такой опыт есть. В частности, в Рыбнице в отдельный класс собраны футболисты. Президент также отметил, что считает необходимым делать акцент на развитие семейного спорта – пропагандировать совместные занятия. При этом важно не просто призывать, надо создавать условия, подчеркнул Вадим Красносельский.
Несколько вопросов было связано с финансовой поддержкой талантливой молодежи. Спортсмены и артисты спрашивали, есть ли в планах госпрограмма финансирования выездов приднестровских ребят на международные соревнования и мероприятия. Вадим Красносельский констатировал, что в бюджете 2025 года такой статьи нет. Пока по мере возможности выделяются средства из различных источников.
Говорили на встрече о строительстве нового здания Военного института Министерства обороны ПМР. Упомянули проводимые в городах и селах ремонты и глобальные реконструкции мемориальных комплексов. Спрашивали руководителя страны, когда он брал в руки аккордеон, играть на котором учился в свое время в бендерской музыкальной школе. Вадим Красносельский рассказал, что 9 мая нынешнего года он аккомпанировал, когда большая семья Красносельских пела песни Победы.
Президента спрашивали, как он относится к критике и искусственному интеллекту, что за книги читает, какие исторические личности ему наиболее интересны, какие качества свойственны лидеру, что значит быть состоявшимся человеком, как проводит досуг, сколько часов в сутки спит, делает ли зарядку по утрам и смотрит ли президентское обращение к народу в новогоднюю ночь. Интересовались, какие детские увлечения сохранили актуальность во взрослой жизни. Вадим Красносельский рассказал, что спорт и рыбалка всегда были и остаются в его жизни, собирание марок – увлечение исключительно юношеское, а разведение аквариумных рыб доставляет радость и по сей день.
Говорили о приднестровском народе – его истории и отличительных чертах, об истории и современных тенденциях. Беседовали два часа. Вадиму Красносельскому адресовали порядка трех десятков вопросов.