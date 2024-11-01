Ранее на этой неделе сообщалось, что главные антимонопольные должностные лица Министерства юстиции США, вероятно, попросят судью обеспечить существенное разделение Google, в частности, предложив продать Chrome. По состоянию на среду вечером официальные документы были поданы, и теперь видно, что план властей даже более масштабен, чем предполагалось изначально, передает ixbt.com ссылаясь на pcgamer.com.
Судье не только будет предложено обеспечить продажу Google Chrome, но и в заявлении, поданном в федеральный суд Вашингтона, также подчеркивается, что «после продажи Chrome [Google] не сможет вернуться на рынок браузеров в течение пяти лет».
В предложении также содержится призыв запретить Google «приобретать какие-либо доли в конкурентах по поиску, потенциальных участниках и конкурирующих продуктах поиска или связанных с поисковой рекламой продуктах ИИ», и что компания должна отказаться от всего, что она уже держит в своих руках. Кроме того, документы дополнительно призывают прекратить все «антиконкурентные платежи дистрибьюторам, включая Apple», которые производятся для того, чтобы Google стал поисковой системой по умолчанию на устройствах различных компаний.
Говоря об ИИ, предложение Министерства юстиции также рекомендует Google предлагать «права на сканирование данных» таким сторонам, как создатели контента, чтобы они могли отказаться, скажем, от использования Google его работы для обучения своего ИИ Large Language Model.
Подводя итог, это результат важного судебного решения, вынесенного еще в августе, в котором было установлено, что Google действовал незаконно, чтобы сохранить свою монополию на онлайн-поиск и тесно переплетенные с ним рекламные рынки. В октябре начали просачиваться новости о том, какие меры защиты будет искать Министерство юстиции США, которое нацелилось на Android и Chrome из-за той роли, которую эти сферы бизнеса сыграли в несправедливом приоритете Google Search и связанных с ними продуктов.
Предложения Министерства юстиции представлены тому же судье, который вынес это тяжелое решение в августе, Амиту Мехте, хотя неизвестно, какие действия он предпримет до следующего года. До тех пор трудно сказать с уверенностью, как это повлияет на обычных конечных пользователей, тем более, что Google еще не выдвинула свои собственные встречные предложения.
В федеральном заявлении, поданном в среду, говорится, что Android по-прежнему является частью плана действий Министерства юстиции на случай непредвиденных обстоятельств. В заявлении Android определяется как «важнейшая платформа, на которую полагаются конкуренты в области поиска, и для которой у Google есть множество очевидных и не столь очевидных способов отдать предпочтение своему собственному поисковому продукту». Поэтому предлагается два плана: во-первых, Google также избавляется от Android вместе с Chrome, или, во-вторых, продажа Android становится последним средством в зависимости от того, не удастся ли предыдущим усилиям в конечном итоге обуздать монополию Google.
В ответ на это Google в недавнем сообщении в своем блоге охарактеризовал предлагаемые Министерством юстиции меры как «радикальную интервенционистскую программу, которая навредит американцам и мировому технологическому лидерству Америки». Кент Уокер, президент по глобальным вопросам в Google и ее материнской компании Alphabet, продолжает писать: «Это сломает ряд продуктов Google — даже помимо поиска — которые люди любят и считают полезными в своей повседневной жизни».
Наиболее очевидным моментом исторического сравнения было бы дело США против Microsoft Corp. в 2001 году; Министерство юстиции пыталось разделить Microsoft из-за ее контроля над рынком веб-браузеров на компьютерах с Windows, хотя это дело в конечном итоге привело к урегулированию. Учитывая это, трудно сказать, насколько далеко Министерство юстиции зайдет на этот раз.