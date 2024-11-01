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Сколько пассажиров перевезено в Молдове с начала года и какие виды транспорта в топе

Сколько пассажиров перевезено в Молдове с начала года и какие виды транспорта в топе
источник коллажа: statistica.gov.md

В Молдове в январе-сентябре 2024 года предприятиями общественного транспорта было перевезено 229,7 миллиона пассажиров, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщило Национальное бюро статистики Молдовы, данная динамика была обусловлена увеличением количества пассажиров, перевезенных автомобильным (+28,3%), воздушным (+19,5%) и троллейбусным транспортом (+8,7%), пишет noi.md.

В то же время за анализируемый период уменьшилось количество пассажиров, перевезенных железнодорожным (-20,0%) и речным транспортом (-6,2%).

В структуре поездок более значимые доли имели электрический (64,4% от общего количества) и автомобильный транспорт (34,9%).

На железнодорожном пассажирском транспорте за 9 месяцев 2024 года было перевезено 458 тыс. пассажиров, или на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) за январь-сентябрь 2024 года перевезено 80,1 млн пассажиров, что на 28,3% больше, чем за январь-сентябрь 2023 г.

Из них в городском и пригородном сообщении перевезено 71,7 млн ​​пассажиров (89,5% от общего количества), 7,1 млн пассажиров ( 8,9%) – в междугородном сообщении и 1,3 млн пассажиров (1,7%) – в международном сообщении.

Доля поездок на автобусах и микроавтобусах в общем количестве поездок данным видом транспорта в городе Кишиневе составила 73,3%, регионах развития Север – 8,3%, Центр – 11,2%, Юг – 5,8% и АТО Гагаузия – 1,4%.

За 9 месяцем 2024 года на воздушном транспорте перевезено 1 млн 157,5 тыс. пассажиров, или на 19,5% больше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

На электротранспорте (троллейбусами) перевезено 147,8 млн пассажиров, или на 8,7% больше, по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

В перевозках пассажиров по внутренним водным путям в анализируемом периоде зафиксировано снижение количества перевезенных пассажиров на 6,2% - до 97,6 тыс.
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