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Песков подтвердил, что обновленная ядерная доктрина РФ стала сигналом для Запада

Песков подтвердил, что обновленная ядерная доктрина РФ стала сигналом для Запада
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российскому президенту Владимиру Путину приходится отвечать на эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона, отметил пресс-секретарь лидера РФ, передает ТАСС

Публикацию обновленной ядерной доктрины РФ можно считать сигналом для администрации США, которая проводит беспрецедентную эскалацию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Ну, безусловно. Здесь не бывает никаких случайностей, есть определенная закономерность", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать публикацию обновленной ядерной доктрины РФ сигналом для администрации США, которая одобрила применение баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России.

"Хотя президент [Владимир] Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которые провоцируются западными странами. Но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что таким образом уходящая администрация США делает все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.
  • Сегодня, 11:44
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