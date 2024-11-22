Жители Бендер Елизавета и Николай Врабий отметили бриллиантовую свадьбу. Как и 60 лет назад, для них прозвучал свадебный марш, «молодожёны» оставили автографы в «Книге почётных юбиляров». Чествование состоялось в Бендерском ЗАГСе, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Автографы оставили не только «жених и невеста». На бриллиантовую свадьбу супруги Врабий обвенчались.
Почётные свидетели, они же соседи - супруги Мырка, говорят, что знают Николая и Елизавету около 30 лет. Они всегда жили дружно, хлебосольно, восхищали позитивом и энергией.
В Бендерском ЗАГСе говорят, что история каждой семьи уникальна, но особое внимание всегда приковывают к себе такие пары, сумевшие пронести любовь и взаимоуважение сквозь десятилетия, пишет novostipmr.com.