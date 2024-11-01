Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.
Антимонии про скромность, которая украшает
Для скромности часто не хватает украшений!. Индивидуально их не делают! * * * Если скромность украшает, почему скромные ничем не выделяются? * * * Скромным надо официально выдавать медали, но они от скромности не должны их брать! * * * Для многих скромность – алиби, что они ни в чем не виноваты! * * * Лучшее украшение скромных – лапша на ушах! * * * Скромным необходимо выдавать награду: «Медаль за оскромнение!» * * * Если не умирают от скромности, значит еще не насладились нескромностью! * * * Если для скромности нет украшений, значит это или не та скромность, или не те украшения! * * * Скромность способна украсить каждого, но для этого ее необходимо вешать на видном месте! * * * Если скромность – порок, украшение – компенсация! * * * Алиби – это украшение скромностью, когда пытаются избегать иных украшений, к примеру, дорогих цепей! * * * Скромность чаще украшает язык! Потому его и держат за зубами, чтобы не демонстрировать украшения! * * * Легче быть скромным бедному и глупому. Богатому и умному труднее быть нескромным! * * * Если для скромности не хватает украшений, значит никто не думает о несчастном! * * * За каждой скромностью что-то нескромное, которое необходимо скрыть! * * * Меня, например, скромность украшала много раз! А что ей оставалось делать, если я ничего не делал? * * * Если украшение скромностью бросается в глаза, это нескромно! * * * Чтобы помереть от скромности, она должна бить злокачественной! * * * Скромность украшает дураков, домохозяек и надгробные плиты! * * * Если скромность украшает, почему украшения не пользуются спросом? * * * Если скромность украшает, то какие украшения необходимы для скромности? * * * Чаще скромность украшает бедных! У них нет денег для иных украшений! * * * Скромность украшает лишь болванов, они не разбираются в украшениях! * * * И нескромность украшает скромность после выхода в люди! * * * Может ли украшение скромностью конкурировать на рынке, если настоящие украшения не отличаются скромностью? * * * Скромность украшает каждого, кто от нескромности помереть не может! * * * Если человек не может помереть от скромности, значит не нашел по душе украшение! * * * Скромность украшает тем, что приглушает или закрашивает! * * * Если человека обуяла скромность, значит обула нескромность и ужасно жмёт! * * * Повесьте на человека табличку, что он скромный, и человек ее раскрасит! * * * Скромность украшает не всех. Только тех, кому ничего другого не остается! * * * Все проходит, кроме скромности. Она от скромности остается! * * *