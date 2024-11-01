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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
источник фото: pvestnik.by

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.

Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.

Антимонии про скромность, которая украшает

Для скромности часто не хватает украшений!. Индивидуально их не делают!
* * *
Если скромность украшает, почему скромные ничем не выделяются?
* * *
Скромным надо официально выдавать медали, но они от скромности не должны их брать!
* * *
Для многих скромность – алиби, что они ни в чем не виноваты!
* * *
Лучшее украшение скромных – лапша на ушах!
* * *
Скромным необходимо выдавать награду: «Медаль за оскромнение!»
* * *
Если не умирают от скромности, значит еще не насладились нескромностью!
* * *
Если для скромности нет украшений, значит это или не та скромность, или не те украшения!
* * *
Скромность способна украсить каждого, но для этого ее необходимо вешать на видном месте!
* * *
Если скромность – порок, украшение – компенсация!
* * *
Алиби – это украшение скромностью, когда пытаются избегать иных украшений, к примеру, дорогих
цепей!
* * *
Скромность чаще украшает язык! Потому его и держат за зубами, чтобы не демонстрировать
украшения!
* * *
Легче быть скромным бедному и глупому. Богатому и умному труднее быть нескромным!
* * *
Если для скромности не хватает украшений, значит никто не думает о несчастном!
* * *
За каждой скромностью что-то нескромное, которое необходимо скрыть!
* * *
Меня, например, скромность украшала много раз! А что ей оставалось делать, если я ничего не делал?
* * *
Если украшение скромностью бросается в глаза, это нескромно!
* * *
Чтобы помереть от скромности, она должна бить злокачественной!
* * *
Скромность украшает дураков, домохозяек и надгробные плиты!
* * *
Если скромность украшает, почему украшения не пользуются спросом?
* * *
Если скромность украшает, то какие украшения необходимы для скромности?
* * *
Чаще скромность украшает бедных! У них нет денег для иных украшений!
* * *
Скромность украшает лишь болванов, они не разбираются в украшениях!
* * *
И нескромность украшает скромность после выхода в люди!
* * *
Может ли украшение скромностью конкурировать на рынке, если настоящие украшения не отличаются
скромностью?
* * *
Скромность украшает каждого, кто от нескромности помереть не может!
* * *
Если человек не может помереть от скромности, значит не нашел по душе украшение!
* * *
Скромность украшает тем, что приглушает или закрашивает!
* * *
Если человека обуяла скромность, значит обула нескромность и ужасно жмёт!
* * *
Повесьте на человека табличку, что он скромный, и человек ее раскрасит!
* * *
Скромность украшает не всех. Только тех, кому ничего другого не остается!
* * *
Все проходит, кроме скромности. Она от скромности остается!
* * *
  • Сегодня, 11:57
  • DTV
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