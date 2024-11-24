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В Еврозоне заметно ускорилась годовая инфляция
Фото: DirkRietschel / istockphoto.com
Годовой уровень инфляции в еврозоне в октябре составил 2%, что на 0,3% больше, чем в сентябре. Годом ранее тот же показатель — 2,9%, о чем сообщил Евростат, пишет eadaily.com.
Самый большой разгон уровня инфляции был в Румынии, где индекс потребительских цен вырос на 5,0%. За Румынией следовали Эстония и Бельгия — цены в обеих странах за год выросли на 4,5% .
В Словении зафиксировали самую низкую инфляцию — 0,0%. В Литве и Ирландии этот показатель составил 0,1%. Годовая инфляция в Финляндии составила 1,5%. В Латвии цены выросли на 2,1%.
Индекс потребительских цен Германии, крупнейшей экономики Европы, за год увеличился на 2,4%. Инфляция во Франции составила 1,4%.
- Сегодня, 12:04
- DTV
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