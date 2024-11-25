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В Одессе установили стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва

В Одессе установили стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва
источник фото: edinaya-odessa.org

В Одессе появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва. В воскресенье, 24 ноября, в одном из магазинов одежды города установили стенд, на котором подробно расписаны действия, которые следует предпринять в случае ядерного взрыва, а также список необходимых вещей. Фотографии этого стенда быстро распространились в одесских Telegram-каналах, передает edinaya-odessa.org.

На стенде указаны следующие вещи, которые должны быть у каждого при ядерном взрыве:

повербанк,
зажигалка,
сменная одежда,
радио, работающее не от электричества,
туристический спальник,
свечи,
мыло,
спички,
вода,
фонарик,
продукты быстрого приготовления.

Также на стенде даны рекомендации по безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиационной аварии:

До тех пор, пока официальные власти не подтвердят безопасность водопроводной воды, употреблять можно только воду в бутылках.
Напитки из холодильника также можно пить.
Водопроводную воду можно использовать для мытья и других бытовых нужд.
Пищевые продукты безопасны, если они хранились в нормативных контейнерах.
Продукты из холодильника и морозильной камеры также безопасны.
Перед открытием необходимо протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем.
Использованную ткань следует герметично упаковать и оставить в недоступном для детей и животных месте.

Кроме того, рядом установлен дополнительный стенд, на котором подробно расписаны действия в случае ядерного взрыва в зависимости от местонахождения человека: если он находится в помещении, на улице, в дороге или в укрытии после взрыва, пишет edinaya-odessa.org.
  • Сегодня, 13:01
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