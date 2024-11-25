В Одессе появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва. В воскресенье, 24 ноября, в одном из магазинов одежды города установили стенд, на котором подробно расписаны действия, которые следует предпринять в случае ядерного взрыва, а также список необходимых вещей. Фотографии этого стенда быстро распространились в одесских Telegram-каналах, передает edinaya-odessa.org.
На стенде указаны следующие вещи, которые должны быть у каждого при ядерном взрыве:
повербанк, зажигалка, сменная одежда, радио, работающее не от электричества, туристический спальник, свечи, мыло, спички, вода, фонарик, продукты быстрого приготовления.
Также на стенде даны рекомендации по безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиационной аварии:
До тех пор, пока официальные власти не подтвердят безопасность водопроводной воды, употреблять можно только воду в бутылках. Напитки из холодильника также можно пить. Водопроводную воду можно использовать для мытья и других бытовых нужд. Пищевые продукты безопасны, если они хранились в нормативных контейнерах. Продукты из холодильника и морозильной камеры также безопасны. Перед открытием необходимо протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Использованную ткань следует герметично упаковать и оставить в недоступном для детей и животных месте.
Кроме того, рядом установлен дополнительный стенд, на котором подробно расписаны действия в случае ядерного взрыва в зависимости от местонахождения человека: если он находится в помещении, на улице, в дороге или в укрытии после взрыва, пишет edinaya-odessa.org.