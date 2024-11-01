За неделю – с 15 по 21 ноября – сотрудники ГАИ задержали шесть водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Три нарушителя выявлены в Тирасполе, по одному – в Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Пять пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.