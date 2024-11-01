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Банки Молдовы вводят дистанционную идентификацию

Банки Молдовы вводят дистанционную идентификацию
фото: открытые источники

Национальный банк Молдовы утвердил Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств. Его субъекты (отчетные единицы) должны подготовить решения в течение шести месяцев. Документ вступил в силу с 14 ноября, с момента его официальной публикации, сообщает logos-pres.md.

Инициатива позволит расширить возможности банков и других финансовых учреждений по оказанию услуг клиентам на расстоянии, при этом соблюдая все требования по защите персональных данных и борьбе с отмыванием денег.

Под действие нового регламента подпадают следующие отчетные единицы: банки; небанковские кредитные организации и ссудо-сберегательные ассоциации; страховщики или перестраховщики и посредники в страховании и/или перестраховании, занимающиеся деятельностью в рамках классов страхования жизни, в том числе с инвестиционным участием; платежные общества, общества–эмитенты электронных денег и поставщики почтовых услуг, за исключением поставщиков услуг по информированию о счетах и поставщиков услуг по инициированию платежей.

Согласно требованиям документа, отчетные единицы должны разработать политику и процедуры дистанционной идентификации, в соответствии с выявленными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Они обязаны обеспечивать постоянный мониторинг информационного решения с учетом известных инцидентов мошенничества, случаев противоправного использования устройств доступа, аномального географического положения лица и других рисков.

Идентификация может осуществляться как автоматическими методами, так и при участии человека-оператора. Она производится только с согласия клиента на обработку его персональных данных и производится «в тихом, хорошо освещенном месте и без участия третьих лиц».

Перечисленные учреждения должны идентифицировать и проверять личности физических лиц - граждан Молдовы, а также юридических лиц-резидентов, представителями, учредителями, управляющими и выгодоприобретающими собственниками которых являются граждане Молдовы.

Все документы и информацию, полученные от клиентов в ходе активного периода деловых отношений, отчетные единицы должны будут хранить в течение пяти лет после их прекращения.

Не позднее, чем за 30 дней до начала процедуры идентификации клиентов электронными средствами, перечисленные субъекты должны сообщить в НБМ о соблюдении таких требований, как наличие разработанной политики и процедуры дистанционной идентификации; проведении предварительной оценки информационного решения; подготовке специалистов, которые будут задействованы в видеоидентификации с использованием средств проверки с участием оператора; подтвердить наличие методов удаленной идентификации и места для проведения видеоидентификации и т.д.
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