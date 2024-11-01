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Текущие вопросы жизнедеятельности городов и районов республики обсудили на селекторном совещании

Текущие вопросы жизнедеятельности городов и районов республики обсудили на селекторном совещании
фото: пресс-служба Президента ПМР

В ходе рабочего совещания, проведенного Президентом в селекторном режиме, был поднят вопрос об исполнении программы по обеспечению жильем детей-сирот. В 2023 году приобрели 48 квартир и домов, в текущем планировали купить 61. Но выделенные на 2024 год средства освоены не полностью. Остаток на данный момент – 3,5 миллиона рублей. Семь человек не получат долгожданное жилье в этом году. Чтобы разобраться в причинах, депутаты Верховного Совета провели на минувшей неделе совещание, рассказал Игорь Буга. Обсуждали и результаты проведенной Счетной палатой ПМР проверки исполнения прошлогодней программы. Контрольные мероприятия выявили нарушения. Высказаться теперь предстоит Прокуратуре ПМР. Это – президентское поручение, сообщает пресс-служба главы государства.

Вадиму Красносельскому доложили об исполнении его недавнего поручения в части проверки готовности к эксплуатации генераторов, закупленных для социальных учреждений. Заместитель Председателя Правительства ПМР Сергей Оболоник сообщил, что все оборудование работоспособно. Он также проинформировал, что профильная служба в обязательном порядке проводит каждый месяц поверку оборудования.

Еще одна тема рабочей дискуссии – исполнение строительно-подрядными организациями взятых на себя обязательств в рамках госзаказа. Нарушение сроков недопустимо, подчеркнул Президент. Главы обязаны контролировать процесс, чтобы вовремя реагировать и информировать правительство о потенциальной угрозе срыва контракта. Особенно важен этот момент, когда речь идет о ремонте действующих учреждений здравоохранения. Участники тендеров должны это понимать, отметил Президент. Негативный пример – рыбницкая ЦРБ. Несмотря на все увещевания и попытку дать подрядчику шанс исправить ситуацию, строительная фирма им не воспользовалась. Пролонгированный до конца года срок сдачи объекта в эксплуатацию явно не будет исполнен. Принято решение о расторжении договора и привлечении другой организации.

На совещании глава Бендер рассказал о проведенных в городе встречах с общественниками. Он обозначил чаще всего поднимаемые проблемы: дороги, общественный транспорт и бездомные животные.

Руководитель рыбницкой госадминистрации проинформировал о многочисленных и разноплановых мероприятиях, посвященных Дню города. К городским именинам в центральном парке высадили сотню сакур. Большая озеленительная работа проведена и в Дубоссарском районе. Там укоренили полторы тысячи саженцев роз, лиственных и хвойных деревьев. В планах высадка еще трех сотен вечнозеленых растений.

Обсудили рабочие планы на неделю. В президентский график включен инспекционный объезд столицы с участием вновь назначенной главы.
  • Сегодня, 13:11
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