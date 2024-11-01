ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (18 – 24 ноября) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
Правоохрана
- пресечены попытки недекларирования: товарной партии женской обуви, женских свитеров в количестве 55 шт., более 70 флаконов парфюмированной туалетной воды пятнадцати наименований, более 10 крышек подушки безопасности руля (в ассортименте), товарной партии строительных материалов, оборудования для ремонта аккумуляторов мобильных телефонов, двух автомобилей (молдавской и румынской регистрации);
- зарегистрировано 7 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
Цифровизация
- ГТК ПМР приступил к тестированию информационно-программного средства «Электронный документооборот»;
- в связи с переходом на электронное декларирование вступил в действие «Порядок изменения формы таможенного декларирования в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза».