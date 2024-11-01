Южнокорейские военные предполагают, что будут разобраны и опоры ЛЭП, которые не работают с 2020 года, когда была прекращена подача электроэнергии после подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне, передает агентство
Власти КНДР, как утверждается, демонтируют линии электропередачи (ЛЭП), которые ведут в ныне закрытый Кэсонский промышленный комплекс на территории народной республики. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, пишет ТАСС.
По их данным, с воскресенья солдаты Корейской народной армии демонтировали линии электропередачи на некоторых участках между опорами ЛЭП вдоль транспортной артерии Кёнисон. Южнокорейские военные предполагают, что вскоре будут разобраны и опоры ЛЭП, которые не работают с июня 2020 года, когда была прекращена подача электроэнергии после подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне.
Агентство указывает, что линии электропередачи были построены южнокорейской стороной. Было установлено 48 башенных опор для подачи электричества в промышленный комплекс, 15 из них находятся на территории КНДР. Ранее в Министерстве объединения утверждали, что КНДР наращивает использование объектов на территории Кэсонского промышленного комплекса без разрешения Сеула. Комплекс был закрыт в 2016 году.
15 октября КНДР подорвала железные и автомобильные дороги, ведущие в Республику Корея по транспортным веткам Кёнисон и Тонхэ на западе и востоке полуострова, в рамках политики по территориальному размежеванию. В Пхеньяне указали, что планируют "превратить южную границу в крепость". Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что подрыв дорог символизирует не только физическое прекращение сухопутного сообщения, но и отказ от идеи объединения Корейского полуострова.