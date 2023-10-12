Повестка дня заседания Правительства охватила широкий круг вопросов. В том числе связанных с энергетикой и модернизацией системы освещения. Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник представил инициативу, предполагающую изменение Госцелевой программы по замене ртутьсодержащих ламп уличного освещения на светодиодные светильники. Проект уточняет механизм финансирования ГЦП, сообщает пресс-служба Правительства.
Для выполнения работ по замене светильников с ртутьсодержащими лампами уличного освещения помимо самих светильников необходимы материалы для их монтажа. При расчете затрат на выполнение этих работ была учтена также стоимость расходных материалов. Перечень и стоимость материалов могут меняться в зависимости от конструктивных особенностей линий наружного освещения, поэтому информация о них будет включена в отчет об исполнении Программы исходя из фактически произведенных расходов.
«Настоящим проектом закона предлагается производить финансирование Программы не по факту приобретения светильников, а по факту их установки взамен светильников с ртутьсодержащей лампой», — уточнил Сергей Оболоник.
Еще один значимый момент – в проекте документа меняются и перераспределяются суммы финансирования по годам, а также количество светильников, подлежащих замене. Связано это с задержкой поставки осветительных приборов из-за осложнившейся логистики. Кроме того, ввиду ограниченности возможностей бюджета средства на реализацию программы смогут выделить только в третьем квартале текущего года. В этой связи предлагается количество светильников, которые планировали установить в 2024 году, уменьшить до 1 тысячи, а оставшиеся объемы распределить на последующие годы.
В ближайшее время документ направят в Верховный Совет для изучения.
Разработан механизм конвертации и перевода средств по исполнительным листам в адрес нерезидентов
Члены Правительства внесли изменения и дополнения в нормативно-правовой акт, регулирующий валютные операции через счета республиканского банка. В ходе заседания Глава исполнительной ветви власти напомнил о давней проблеме, связанной с невозможностью перечисления средств в иностранной валюте по исполнительным листам в адрес нерезидентов Приднестровья. То есть граждане, проживающие на постоянной основе в других государствах, не могли получить средства от должников из ПМР.
Типичный пример: после развода мать с ребенком уезжают жить в другую страну, а отец, который выплачивает алименты, остается в ПМР. Средства на содержание ребенка регулярно перечисляются на специальный счет. Однако сейчас у нерезидента нет возможности получить их. Ситуацию удалось урегулировать. Министерство финансов разработало механизм конвертации и перевода приднестровских рублей за рубеж. Соответствующее Постановление Правительства вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Правительство утвердило размер паевых выплат
Размер денежного вознаграждения в 2024 году для пайщиков и других сельхозработников, имеющих общий трудовой стаж в колхозах и совхозах республики более 15 лет и прошедших регистрацию, составит 650 рублей на одного получателя. С таким предложением на заседании Правительства выступило Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов. Что же касается граждан, которые в этом году добровольно в пользу государства отказались от прав на земельную долю (пай), то они получат компенсацию в 1950 рублей. Текущая внешнеэкономическая ситуация, а также снижение доходов бюджета ограничивают возможности государства, что требует рачительного подхода к бюджетной политике. По этой причине размер материального вознаграждения пайщикам и иным работникам сельскохозяйственных предприятий за текущий год установлен на уровне 2023 года. На заседании Правительства инициатива Минсельхоза была поддержана единогласно.
«Кроме паевых выплат у нас закон еще предусматривает возможность направления этих ресурсов на подержание социальной инфраструктуры села. Поэтому исходим из того, что кроме направления на выплату паевых эти средства будут частично направлены на указанные мной цели», — напомнил Премьер Александр Розенберг.
В ближайшее время денежные средства на паевые выплаты должны быть перечислены госадминистрациям. Они производятся в рамках реализации закона «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий».
Утверждено Положение о порядке деятельности специальной комиссии по вырубке дубов
В октябре текущего года Президентом был подписан Указ о запрете вырубки данной породы деревьев. Рубить запрещено на землях Государственного лесного фонда, в защитных лесополосах, населённых пунктах, скверах, дендрариях и других зелёных зонах. Однако в исключительных случаях вырубку можно будет осуществить по решению Специальной комиссии при Правительстве.
Положение о ее работе было утверждено сегодня на заседании высшего органа исполнительной власти. Начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников, представляя проект документа, отметил, что он регламентирует не только состав комиссии, но и устанавливает критерии, на основании которых будут приниматься решения. Среди них – неудовлетворительное состояние деревьев, механические повреждения, ликвидация чрезвычайных ситуаций, выполнение работ в охранных зонах. В других случаях комиссия откажет в рубке дерева.
Напомним, восстановление и сохранение дубрав является одним из приоритетных направлений в стране. Сегодня в Приднестровье идет массовая высадка деревьев этой породы в рамках госпрограммы во восстановлению высокоствольных дубрав на землях лесного фонда. Срок действия ГЦП – 2020-2040 годы. В рамках ее реализации планируется высадить 250 гектаров. За прошедшие годы уже высажено около 30 гектаров.