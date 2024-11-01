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Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в список лиц в международном розыске

Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в список лиц в международном розыске
фото: Максим Андреев, newsmaker.md

Об этом намерении рассказал заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдовы Октавиан Якимовский.

"Сейчас мы находимся на связи, пытаемся восстановить это дело, возможно, с целью пересмотра решения. Мы готовим документы", - сказал Октавиан Якимовский, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md

Заместитель главы АП РМ также сообщил, что Молдова не получила ни одного официального документа, подтверждающего пребывание Влада Плахотнюка на Кипре. Октавиан Якимовский добавил, что предпринимаются попытки добиться экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка, а также Илана Шора и Вячеслава Платона, скрывающихся в Москве и Лондоне.

В 2020 году Комиссия по контролю дел при Интерполе отказалась включать бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, и решила удалить информацию о нем из баз данных организации.

Представители прокуратуры заявили тогда, что продолжают собирать доказательства и будут предоставлять дополнительные аргументы на каждый случай отказа партнеров убедить их в том, что Влад Плахотнюк является одним из бенефициаров кражи миллиарда.
  • Вчера, 12:16
  • DTV
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