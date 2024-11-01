На ЗАО «Тиротекс» был проведен ежегодный инспекционный аудит международным органом TUV CERT на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.
Как сообщается на сайте компании, аудит проводился специалистом международной сертификационной компании Юрием Попеску и охватил все подразделения предприятия. Международный аудитор всесторонне изучил предоставленную информацию и оценил высокий организационный уровень менеджмента качества, действующий на предприятии, четкое соблюдение требований международных стандартов. Юрий Попеску отметил, что «Тиротекс» в очередной раз подтвердил статус флагмана текстильной промышленности.
В заключительной беседе генеральный директор компании «Тиротекс» Андрей Межинский поздравил руководителей с успешным прохождением процедуры аудита.
« Прохождение инспекционного аудита ISO 9001 : 2015 является важным этапом в жизни компании. В сложной экономической и политической обстановке, сложившейся на сегодняшний день, подтверждение соответствия мировым стандартам качества позволит компании «Тиротекс» и в дальнейшем укреплять позиции на текстильном рынке и повышать уровень доверия клиентов», - подчеркнул Андрей Межинский.