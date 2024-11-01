На заседании Правительства был рассмотрен пакет нормативных правовых актов, обеспечивающих перенос выходных дней в конце 2024 и в начале 2025 годов. Документы разработаны в целях рационального распределения трудовых, энергетических ресурсов и обеспечения приднестровцев дополнительным отдыхом, сообщает пресс-служба Правительства.
Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями являются 1, 2 и 3 января. Традиционно 31 декабря Указом Президента объявляется выходным днем. Однако 30 декабря остаётся рабочим днем между выходными 28 и 29 декабря и новогодними каникулами. В связи с этим предложено перенести рабочий день 30 декабря на субботу (28 декабря).
Аналогичная ситуация складывается и в начале 2025 года. В январе праздники с 1 по 5 число включительно прерываются рабочим днём 6 января, за которым следует один выходной в честь Рождества Христова 7 января. Для создания комфортных условий отдыха рабочий день 6 января будет перенесен на субботу (11 января).
Тем самым обеспечен непрерывный отдых для граждан и упорядочен календарь праздничных дней. Это позволит избежать «разрывов» между праздничными и выходными днями, а также повысить социальную и экономическую эффективность использования этого периода. Во время новогодних «каникул» удастся сэкономить энергоресурсы.
«Считаю, что это позволит рационально использовать рабочее время. Также это повлияет на расходы бюджета как в целом, так и на топливно-энергетические ресурсы», – отметил Глава Правительства Александр Розенберг.
Как показывает практика, Производственный календарь может обновляться и актуализироваться в течении всего года, поэтому при изменениях законодательства в действующий календарь будут вноситься соответствующие изменения.