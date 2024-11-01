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Минздрав и Всемирная организация здравоохранения: шаги в борьбе с туберкулёзом

Минздрав и Всемирная организация здравоохранения: шаги в борьбе с туберкулёзом
источник изображения: smis.bntu.by

На площадке ведомства состоялась встреча главы ведомства Кристины Албул с экспертами Всемирной организации здравоохранения. От приднестровской стороны также присутствовали главный врач Республиканской туберкулёзной больницы и представитель Министерства иностранных дел ПМР Владимир Окушко.

Как отметили делегаты ВОЗ, их цель – помощь в противодействии туберкулёзу, оценка мер диагностики и лечения, используемых в нашей республике, а также поиск совместных решений по улучшению оказания качества медицинской помощи и снижения уровня заболеваемости туберкулёзом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Что касается диагностики и лечения туберкулёза, мы в своей работе используем протоколы Всемирной организации здравоохранения. Часть мероприятий Государственной целевой программы финансируется из бюджета, некоторые берёт на себя Глобальный фонд. Поставка препаратов для пациентов по линии Глобального фонда осуществляется в полном объёме», – рассказала министр.

В 2023 году в Приднестровье зарегистрировано 243 случая впервые выявленного туберкулёза. В последние годы этот показатель остаётся практически на одном уровне. Отмечается снижение смертности на 40%.

По словам экспертов, в Приднестровье и Молдове после окончания пандемии коронавируса отмечается некоторый рост заболеваемости туберкулёзом.

Медицинские работники с обоих берегов Днестра имеют одинаковый доступ к обучению, в рамках мероприятий, организуемых международными партнерами. Специалисты из нашей республики активно участвуют в виртуальных консилиумах.

Как сообщила Кристина Албул, в Приднестровье у пациентов есть все возможности для получения эффективных медицинских препаратов. «Мы завозим в основном лекарства европейского производства, проблем с качеством в настоящее время нет. Все препараты соответствуют международным стандартам», – подчеркнула министр.

По мнению делегации ВОЗ, особого внимания требует недопущение запущенных случаев заболевания, а также контроль за детской заболеваемостью. Участники встречи отметили улучшение качества диагностики туберкулёза в республике. Кроме того, налажено хорошее сотрудничество по линии противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулёзу на обоих берегах Днестра.

Отметим, что в рамках визита в Приднестровье делегация посетит лечебные учреждения Тирасполя и Бендер, где оказывается медицинская помощь пациентам с туберкулёзом. Члены организации проведут собственный анализ эффективности работы нашей фтизиатрической службы и дадут свои рекомендации.
  • Сегодня, 08:58
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