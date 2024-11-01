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Приняты в окончательном чтении

Приняты в окончательном чтении
фото: пресс-служба Верховного Совета ПМР

На пленарном заседании депутатский корпус принял во втором окончательном чтении ряд законопроектов, разработанных Правительством ПМР, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.

Теперь осуществлять контроль за исполнением законодательства в сфере защиты детей от вредной информации будут сразу 4 ведомства. Полномочия распределили между Министерством цифрового развития, Министерством просвещения, Министерством юстиции и Госслужбой по культуре и историческому наследию. Соответствующие изменения внесли в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в Кодекс об административных правонарушениях ПМР. Новые нормы вступят в силу после подписания главой государства и официального опубликования.

Также во втором окончательном чтении приняты изменения и дополнения в закон «Об организации предоставления государственных услуг». Новые нормы, разработанные Правительством, позволят заказывать и получать через Портал госуслуг ПМР услуги, которые не относятся к категории государственных. Сведения о них пропишут в едином реестре государственных услуг. Порядок предоставления таких услуг, а также список организаций, которые могут их оказывать, установит Правительство ПМР. Новые нормы в законе «Об организации предоставления государственных услуг» вступят в силу через 60 дней после подписания Президентом и официального опубликования.

Также на пленарном заседании депутаты единогласно приняли постановление «О назначении на должность главного редактора государственного республиканского средства массовой информации – газеты «Адевэрул Нистрян». Людмила Солтан продолжит руководить изданием следующие 5 лет. Глава парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга отметил, что Людмила Солтан работала в этой должности с 2019 года и зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Именно в газете «Адевэрул Нистрян» Людмила Солтан начала свою трудовую деятельность в 1996 году. Фактически стояла у истоков создания газеты. В 2004 году была награждена Грамотой Президента ПМР, в 2009 году – медалью «За отличие в труде», а в 2010 году – медалью «20 лет ПМР». В 2019 году Людмиле Солтан было присвоено звание «Заслуженный работник Приднестровской Молдавской Республики». В июле этого года по случаю 30-летия газеты «Адевэрул Нистрян» Людмила Солтан была удостоена ордена «Трудовая Слава».
  • Сегодня, 09:02
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