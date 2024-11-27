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В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет

В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
источник изображение:edinaya-odessa.org

С 1 мая 2025 года в Украине начнет действовать новый стандарт для дорожных светофоров. Согласно новой редакции ДСТУ 4092:2024, привычный зеленый цвет заменят изумрудным, который считается более заметным и комфортным для восприятия водителями. Новый стандарт введен Национальным органом стандартизации "Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества" и предусматривает ряд изменений для улучшения функциональности и безопасности дорожного движения, пишет edinaya-odessa.org.

На светофорах вместо зеленого цвета будет использован изумрудный: этот оттенок признан более контрастным и лучше воспринимаемым человеческим глазом, особенно при сложных погодных условиях. Также на светофорах появятся новые шевронные стрелки для улучшения видимости направлений движения. Для велосипедистов введут специальные светофоры с пиктограммами, размеры которых будут зависеть от расположения: 100 мм для велосипедных дорожек и 200 мм, если светофор установлен над дорогой. Новые совместные велопешеходные светофоры будут учитывать растущее количество общих вело- и пешеходных зон. Таймеры обратного отсчета будут установлены на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах, а кнопки вызова и звуковые оповещения на светофорах обеспечат удобство для людей с нарушениями зрения.

Изумрудный цвет — это яркий, насыщенный оттенок зеленого, напоминающий цвет драгоценного камня изумруда. Он отличается своей глубиной, чистотой и немного синеватым оттенком.
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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