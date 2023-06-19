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Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года

Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года
источник фото: moldpres.md

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил по итогам визита в Венгрию и переговоров с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном, что Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

"Благодаря активной поддержке Венгрии в ее качестве действующего председателя Совета ЕС и всех государств-членов с 1 января 2025 года Румыния присоединится к Шенгенскому пространству и на сухопутных границах", - приводит пресс-служба Чолаку его слова.

Решение о присоединении Румынии к Шенгенскому пространству на сухопутных границах начиная с 1 января 2025 года будет принято в Брюсселе 12 декабря на основе документа, который в качестве председателя Совета ЕС внесет Венгрия, сказал в свою очередь,Орбан. "Уже в течение некоторого времени Румыния удовлетворяет всем необходимым критериям, чтобы стать полноправным членом Шенгенского пространства, и теперь все барьеры будут устранены", - заявил он.

В случае присоединения Румынии к Шенгенскому пространству паспортный контроль для румынских граждан, которые выезжают в страны - участницы Шенгенской зоны или прибывают в Румынию из этих стран, будет отменен и на сухопутных границах.

30 декабря 2023 года Совет ЕС по внутренним делам и юстиции принял решение о применении с 31 марта 2024 года шенгенского законодательства на воздушных и морских границах в Румынии и Болгарии. Для румын, путешествующих сухопутным транспортом, паспортный контроль сохраняется.

  • Сегодня, 09:18
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