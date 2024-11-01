В 2024 году для работников, заработная плата которых финансируется из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, при определении размера доплаты до величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), в состав начисленной заработной платы, используемой для расчета размера доплаты до величины МРОТ, не включаются единовременные премии и единовременные поощрительные выплаты (в связи с праздничными днями и юбилейными датами). Эта новая норма закона «О республиканском бюджете на 2024 год» была принята во втором окончательном чтении на пленарном заседании Верховного Совета ПМР.
Инициатива принадлежит депутатам парламентского Комитета по экономической политике Виктору Гузуну и Вадиму Кравчуку. Таким образом, по поручению Президента ПМР парламентарии урегулируют вопрос начисления единовременных выплат бюджетникам, получающим доплату до величины МРОТ, передает пресс-служба Верховного Совета.
Согласно действующему законодательству, некоторым категориям работников организаций бюджетной сферы, например, образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства, туризма, социального обеспечения и других, из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов предусмотрена доплата к заработной плате до минимального уровня оплаты труда. Но на практике складывается ситуация, когда в случае начисления конкретному сотруднику единовременной премии (например, к праздничной или знаменательной дате), его начисленная заработная плата равна заработной плате работника, не получившего указанную разовую премию, так как разница покрывается доплатой до МРОТ. Принятый законопроект данную несправедливость исключит.
После подписания Президентом принятая в ресбюджет-2024 норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2024 года. В следующем году планируется внести аналогичную норму в закон «О минимальном размере оплаты труда в ПМР», чтобы она действовала на постоянной основе.