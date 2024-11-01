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Структура внешней торговли ПМР

Структура внешней торговли ПМР
источник фото: strategy24.ru

Аналитики Государственного таможенного комитета ПМР предоставили характеристику структуры внешнеэкономической деятельности Приднестровья за 10 месяцев текущего года.

Показатели ВЭД (без учета импорта газа) со странами Евразийского союза составили 7% от общего товарооборота ПМР, со странами Европейского союза – 40% и с прочими странами - 53% от общего товарооборота государства, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

В январе-октябре основными торговыми партнерами ПМР выступали: Республика Молдова – с удельным весом 37% от общего товарооборота Приднестровья, Румыния – с долей 21% и Украина – 7%.

Необходимо констатировать, что с начала 2024 год структура внешней торговли ПМР претерпела значительные изменения из-за падения торгового оборота со странами Евразийского союза.

Причина очевидна: блокадно-ограничительные меры, предпринятые в отношении Приднестровья сопредельными странами.
  • Сегодня, 09:34
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