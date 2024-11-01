Аналитики Государственного таможенного комитета ПМР предоставили характеристику структуры внешнеэкономической деятельности Приднестровья за 10 месяцев текущего года.
Показатели ВЭД (без учета импорта газа) со странами Евразийского союза составили 7% от общего товарооборота ПМР, со странами Европейского союза – 40% и с прочими странами - 53% от общего товарооборота государства, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
В январе-октябре основными торговыми партнерами ПМР выступали: Республика Молдова – с удельным весом 37% от общего товарооборота Приднестровья, Румыния – с долей 21% и Украина – 7%.
Необходимо констатировать, что с начала 2024 год структура внешней торговли ПМР претерпела значительные изменения из-за падения торгового оборота со странами Евразийского союза.
Причина очевидна: блокадно-ограничительные меры, предпринятые в отношении Приднестровья сопредельными странами.