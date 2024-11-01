Правительство Молдовы в 2025 году увеличит среднемесячную зарплату в экономике на 2400 леев. Таким образом, в следующем году она составит 16 100 леев против нынешних 13 700 леев. Проект решения по этому поводу планируется вынести на общественное обсуждение, сообщает deschide.md.
" Прогнозируемая среднемесячная заработная плата по экономике свидетельствует об улучшении экономической ситуации и социального благосостояния. Утвержденная сумма может создать возможности для сотрудников по занятию некоторых должностей, в том числе путем согласования адекватного уровня вознаграждения », — говорится в информационной записке проекта.
Следует отметить, что прогнозируемая среднемесячная заработная плата по экономике используется для определения потолка базы при расчете взносов обязательного государственного социального страхования и пособий по социальному страхованию, страхового ежемесячного дохода работников резидентов ИТ-парка, величины нанесенного ущерба в случае совершения преступлений, размера вреда, причиненного охраняемым законом правам и интересам физических или юридических лиц, и размер ущерба от уклонения от уплаты налогов при деятельности предприятий, учреждений.
Также при исчислении взносов на обязательное государственное социальное страхование из материальной помощи, предоставляемой за счет средств профсоюзов и работодателей, из сумм, превышающих среднемесячную заработную плату по экономике.