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В Молдове увеличат среднемесячную зарплату до 16 100 леев

В Молдове увеличат среднемесячную зарплату до 16 100 леев
источник фото: nokta.md

Правительство Молдовы в 2025 году увеличит среднемесячную зарплату в экономике на 2400 леев. Таким образом, в следующем году она составит 16 100 леев против нынешних 13 700 леев. Проект решения по этому поводу планируется вынести на общественное обсуждение, сообщает deschide.md.

" Прогнозируемая среднемесячная заработная плата по экономике свидетельствует об улучшении экономической ситуации и социального благосостояния. Утвержденная сумма может создать возможности для сотрудников по занятию некоторых должностей, в том числе путем согласования адекватного уровня вознаграждения », — говорится в информационной записке проекта.

Следует отметить, что прогнозируемая среднемесячная заработная плата по экономике используется для определения потолка базы при расчете взносов обязательного государственного социального страхования и пособий по социальному страхованию, страхового ежемесячного дохода работников резидентов ИТ-парка, величины нанесенного ущерба в случае совершения преступлений, размера вреда, причиненного охраняемым законом правам и интересам физических или юридических лиц, и размер ущерба от уклонения от уплаты налогов при деятельности предприятий, учреждений.

Также при исчислении взносов на обязательное государственное социальное страхование из материальной помощи, предоставляемой за счет средств профсоюзов и работодателей, из сумм, превышающих среднемесячную заработную плату по экономике.

  • Сегодня, 09:44
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