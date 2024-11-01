Заседание Объединённой контрольной комиссии не состоялось. Причина – военный наблюдатель от Молдовы отказался совершить один из плановых выездов, и, соответственно, он не состоялся вообще. Объединённое военное командование не получило информацию с 2-х постов, не включила её в еженедельный доклад. Он не был заслушан и подписан на заседании ОКК, сообщает novostipmr.com.
«Молдавская сторона отказалась посещать ряд постов в Зоне безопасности, ссылаясь на якобы какие-то определённые документы. В ходе сегодняшнего разбирательства мы выяснили, что причин для отказа выезда военных наблюдателей на мост между Бычком и Гура-Букулуй у молдавской стороны не было. Хотя с их стороны звучит тезис, что кто-то не давал такую команду: смотреть посты правоохранительных органов, что существует какой-то запрет в этой части и т. д.», – сказал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Он напомнил, что есть документы, регламентирующие задачи и функционал военных наблюдателей. В инструкции чётко прописан ряд их обязанностей - в том числе и выезд на посты в Зоне безопасности для оценки ситуации. Приднестровская сторона считает подобные действия военного наблюдателя от Молдовы необоснованными.
«Это нехорошая практика, которая может повлечь за собой определённые сложности и тенденции к тому, чтобы мы будем всё меньше и меньше получать информации с ЗБ, и в той или иной степени хуже влиять на все происходящие события», – отметил Олег Беляков.
Аналогичная ситуация и по посту «Бендеры-Кишинёв». Туда тоже отказались выезжать представители Молдовы, сорвав тем самым плановую работу миротворцев.
Напомним, ранее этот пост уже вызывал повышенное внимание молдавской делегации в ОКК, которая расценивала улучшение инфраструктуры как строительство фортификационных сооружений.
«Созданы определённые условия для улучшения движения людей, транспорта и грузов. Созданы стоянки для грузовых автомобилей, дополнительные пункты проезда и прохода людей. Когда мы делаем всё, чтобы улучшить инфраструктуру, нашу производительность, мнение населения, проезжающего через эти посты, это вызывает какое-то определённое раздражение у молдавской стороны. Это нас удивляет, так как никаких признаков приготовления к ведению боевых действий на данном направлении точно нет», – прокомментировал Олег Беляков.
В Приднестровье считают, что подобные действия – это не что иное, как уклонение миротворцев Молдовы от выполнения своих прямых обязанностей.
«В инструкции чётко предусматривается посещение пограничных таможенных постов, фискальных постов в Республике Молдова, чтобы оценивать ситуацию на этих постах с точки зрения безопасности, наличия оружия и всего остального. Если они самоустраняются от этого, значит, они считают, что в этом необходимости нет. Но сама ОКК и действующий механизм, который определяет все эти вопросы, так не считают. Есть регламентация того, что это должно происходить и делаться в обязательном порядке», – подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья.
В целом же обстановка в Зоне безопасности по-прежнему остаётся стабильной и контролируемой.