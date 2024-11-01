В социальных сетях появился фейковый аккаунт со схожим названием Кишинёвского зоопарка, на котором якобы разыгрываются бесплатные билеты. Администрация сообщила, что это мошенники. Злоумышленники под видом регистрация для предоставления бесплатных билетов в зоопарк, могут попытаться получить доступ к персональным и банковским данным.
"Это фальшивый аккаунт. Во-первых, день рождения зоопарка — 9 мая, а не сейчас. Во-вторых, все конкурсы, которые мы организуем, публикуются на всех наших социальных сетях, а не только на Facebook", — обратились к жителям столицы и гостям зоопарка администраторы зоопарка.
скриншот поддельного аккаунта
Фейковая реклама розыгрышей билетов
Кишиневцев и гостей столицы призвали быть внимательными.
Билеты в зоопарк приобретаются при входе на территорию. Никаких розыгрышей онлайн не предусмотрено.
Никому не сообщайте персональную информацию и банковские данные. Часто мошенники под видом розыгрышей, сообщений о неких положенных вам "выплатах", получении посылок или выгодных скидок на товар, пытаются получить доступ к вашим деньгам.