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Кишинёвский зоопарк предупредил о мошенничестве: разыгрываются "бесплатные билеты"

Кишинёвский зоопарк предупредил о мошенничестве: разыгрываются "бесплатные билеты"
источник фото: locals.md

В социальных сетях появился фейковый аккаунт со схожим названием Кишинёвского зоопарка, на котором якобы разыгрываются бесплатные билеты. Администрация сообщила, что это мошенники. Злоумышленники под видом регистрация для предоставления бесплатных билетов в зоопарк, могут попытаться получить доступ к персональным и банковским данным.

"Это фальшивый аккаунт. Во-первых, день рождения зоопарка — 9 мая, а не сейчас. Во-вторых, все конкурсы, которые мы организуем, публикуются на всех наших социальных сетях, а не только на Facebook", — обратились к жителям столицы и гостям зоопарка администраторы зоопарка.

Кишинёвский зоопарк предупредил о мошенничестве: разыгрываются "бесплатные билеты"
скриншот поддельного аккаунта


Кишинёвский зоопарк предупредил о мошенничестве: разыгрываются "бесплатные билеты"
Фейковая реклама розыгрышей билетов

Кишиневцев и гостей столицы призвали быть внимательными.

Билеты в зоопарк приобретаются при входе на территорию. Никаких розыгрышей онлайн не предусмотрено.

Никому не сообщайте персональную информацию и банковские данные. Часто мошенники под видом розыгрышей, сообщений о неких положенных вам "выплатах", получении посылок или выгодных скидок на товар, пытаются получить доступ к вашим деньгам.

Кишинёвский зоопарк предупредил о мошенничестве: разыгрываются "бесплатные билеты"
настоящий аккаунт Кишиневского зоопарка GradinaZoologicaChisinau
  • Сегодня, 09:59
  • DTV
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