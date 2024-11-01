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В ТЮИ учат управлять беспилотником

В ТЮИ учат управлять беспилотником

Курсанты ТЮИ учатся управлять беспилотниками. Работа с летательным аппаратом обязательна в программе тактико-специальной подготовки учащихся Тираспольского юридического института. Обретённые навыки в будущем могут пригодиться в профессии.

Сотрудники милиции активно используют в своей деятельности коптеры. К примеру, только инспекторы ГАИ с начала 2024-го провели свыше 130 специальных рейдов с применением дронов, в результате за несоблюдение ПДД привлекли к ответственности более 500 водителей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Также с высоты птичьего полёта стражи правопорядка выявляют нарушителей правил благоустройства в населённых пунктах. Огненные очаги при сжигании листвы видны издалека. Взмывая ввысь на 200–300 метров, квадрокоптеры в радиусе километра способны фиксировать название улицы, номер дома и лицо нарушителя.

Беспилотники ко всему помогают быстро и точно зафиксировать факты противоправных действий, отследить маршруты подозреваемых, определить местоположение преступников, при их задержании скорректировать действия сотрудников милиции.

В Тираспольском юридическом институте МВД готовят специалистов широкого профиля. Выпускники знают тонкости различных направлений деятельности правоохранительной системы.

Все, кто мечтает получить профессию, могут поступить в вуз и стать следователями, дознавателями, сотрудниками уголовного розыска, специалистами таможенного дела, участковыми, экспертами-криминалистами, операторами беспилотников, инспекторами ГАИ, экологами в погонах и не только! Подробно о возможностях обучения в ТЮИ МВД ПМР по ссылке – www.tuipmr.idknet.com/index.php/postupayushchim
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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