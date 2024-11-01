В Молдове Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) 29 ноября одобрило новый тариф на газ. Однако вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа, агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС).
Согласно решению НАРЭ, тариф на газ увеличили с 12,15 до 15,5 леев за кубометр без учета НДС или 16,74 лея с НДС. Таким образом, тариф вырос на 27,6%, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов на поставку природного газа, компанией «Молдовагаз» были названы:
увеличение стоимости закупки природного газа в IV квартале 2024 года на региональных и международных платформах на 31,3% по сравнению с прогнозами, включенными в действующий тариф от 3 мая 2024-го; увеличение стоимости услуг по транспортировке природного газа на 21,6% в связи с повышением тарифа на транспортировку природного газа на 47,7% с 29 августа 2024 года; увеличение стоимости услуг по распределению на 1,8% в связи с ростом объемов распределения природного газа; увеличение стоимости поставки природного газа на 2,6% в связи с пересмотром размера взносов на формирование запасов природного газа.
Новый тариф вступит в силу с 1 декабря.
Тариф на газ в Молдове был снижен после завершения отопительного сезона в мае этого года на 10,3%. В сентябре этого года в правительстве Молдовы утверждали, что заявления некоторых политиков о возможности повышения цен на газ до конца 2024 года являются ложью.
Оппозиция выступила против повышения тарифов на газ и потребовала отставки НАРЭ
Депутаты Блока коммунистов и социалистов организовали акцию протеста против повышения тарифов на газ и потребовали отставки руководства Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ). Протест проходил перед зданием агентства, где в это время рассматривался вопрос о повышении тарифов на природный газ, поставляемый «Молдовагаз».
В акции протеста у здания НАРЭ приняли участие представители руководства ПСРМ, депутаты парламента от фракции БКС, члены и сторонники ПСРМ и ПКРМ, другие общественные активисты и организации.
Участники скандировали лозунги: «НАРЭ — в отставку!», «Хватит издеваться над народом!», «Долой правительство PAS!».
Депутат Диана Караман, выступая на акции протеста, заявила, что ответственность за кризис в энергетике Молдовы полностью лежит на действующей власти.
«Нас сюда привела абсолютная безответственность и некомпетентность власти. Все лето и осень правительство во главе с Речаном ходили и раздавали газеты, убеждали нас всех, что проблем с газом не будет, что повышения цен не будет… Сегодня мы пришли сказать людям, зарплаты которых зависят от повышения тарифов, убедить их подать в отставку, дать возможность людям нормально жить»,- сказала Диана Караман.
Депутат Петру Бурдужа также раскритиковал действия правительства и PAS, заявив о несоответствии между обещаниями власти и реальной ситуацией в стране.
«На практике то, что говорит власть PAS, и то, что делает — это две разные вещи. Цена на газ 4,7 лея (в 2019 году. — Ред.) для них была слишком высокой, а та, которая сейчас, — вполне приемлема. Они обещали всем “хорошие времена”, но передумали, и теперь премьер Речан обещает нам “тяжелые времена”. Полный коллапс», — отметил Бурдужа.
Он подчеркнул, что правительство действует непоследовательно и не может предоставить четкого плана на будущее.