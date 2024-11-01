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Рабочие группы ПМР и РМ обсудили работу пунктов регистрации транспортных средств

Рабочие группы ПМР и РМ обсудили работу пунктов регистрации транспортных средств
фото: открытые источники

В режиме онлайн состоялась встреча экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. В рамках заседания была продолжена дискуссия, инициированная Приднестровьем в ходе встречи представителей по политическим вопросам 19 ноября 2024 года, сообщил МИД ПМР.

Основная тема обсуждения связана с реализацией обязательств молдавской стороны по регистрации в ПРТС автомобилей, импортированных в Приднестровье после подписания Протокольного решения 24 апреля 2018 года. Представители Приднестровья обратили внимание на значительное число собственников автомобилей, которые приобрели транспорт за последние шесть с половиной лет, а также уже записались в очередь на услуги ПРТС на ближайшие недели.

Наряду с этим были затронуты вопросы расширения числа СТО на территории Приднестровья, имеющих право обслуживать автомобили с нейтральными номерами, необоснованного введения РМ повышенных тарифов на услуги ПРТС, администрирования очереди, графика работы ПРТС и другие аспекты.

В ходе диалога приднестровской стороной была также поднята тема, связанная с применением РМ необоснованных ограничений на передвижение с водительскими удостоверениями приднестровского образца.
  • Вчера, 12:04
  • DTV
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