С 30 ноября вступает в силу новый порядок предоставления таможенных льгот на ряд товаров. Для них будет предусмотрен упрощенный механизм освобождения от уплаты пошлины, сообщает Государственный таможенный комитет ПМР.
Постановлением Правительства ПМР от 28 октября 2024 г. №440 утверждён порядок предоставления льгот в отношении ряда товаров, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин в соответствии с Законом ПМР «О таможенном тарифе». Документ вступит в силу 30 ноября 2024 г.
Положение о порядке предоставления льгот по уплате таможенных пошлин применяется в отношении следующих категорий товаров:
- конверты, периодические печатные издания; почтовые открытки, карточки с напечатанными поздравлениями, ввозимые государственными почтовыми организациями; - пожарно-техническая продукция для обеспечения деятельности подразделений противопожарной службы МВД ПМР; - транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического снабжения, топливо, продовольствие и другое имущество; - товары, подлежащие обращению в собственность государства; - товары, страной происхождения которых являются Республика Абхазия, Республика Южная Осетия или государства Европейского союза; - товары, признанные государственным заказом; - товары, временно ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах и других подобных мероприятиях, при условии их обратного вывоза в установленные таможенным законодательством сроки; - товары, ввозимые по договорам, заключенным между резидентами ПМР и нерезидентами ПМР, предназначенные для дальнейшей безвозмездной передачи организациям, финансируемым за счет средств бюджетов различных уровней.
В соответствии с положением, в отношении указанных товаров предусмотрен упрощенный механизм освобождения от уплаты таможенной пошлины: льготы заявляются в таможенной декларации или в отдельных случаях - в документах, ее заменяющих. Важно обратить внимание, что при декларировании некоторых категорий товаров с применением льгот не требуются дополнительные документы (достаточно лишь таможенной декларации). Это, например, почтовая продукция, товары, временно ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах.
Кроме того, упрощен порядок таможенного контроля. Так, почти все категории товаров, на которые распространяется действие положения, после выпуска приобретают статус отечественных и не подлежат таможенному контролю как условно выпущенные.
Для справки. Перечень товаров и транспортных средств, освобождаемых от уплаты таможенной пошлины, акциза установлен Законом ПМР «О Таможенном тарифе» (ст. 8) и Законом ПМР «Об акцизах» (ст. 6). Порядок заявления льгот по уплате таможенной пошлины в отношении таких товаров, перечень документов, необходимых при таможенном декларировании, порядок контроля соблюдения условий предоставления льгот, сроки нахождения под таможенным контролем регламентированы на подзаконном уровне - Постановлением Правительства ПМР от 11 декабря 2023 г. №410 (в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых для производства собственной продукции организациями, имеющими технологический процесс) и Постановлением Правительства ПМР от 28 октября 2024 г. №440.