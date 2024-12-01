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В Японии захотели создать в Азии аналог НАТО

В Японии захотели создать в Азии аналог НАТО
фото из открытых источников

В правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии начали обсуждать создание в Азии аналога НАТО. Об этом пишет японская газета Yomiuri, передаёт gazeta.ru

Как утверждает издание, в штаб-квартире альянса приступил к работе специальный комитет под председательством главы Политсовета партии, бывшего министра обороны Ицунори Онодэры.

Yomiuri пишет, что эта структура создана по указанию премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Идею о создании «азиатской НАТО» глава японского правительства высказывал еще с 2020 года. Исиба также активно продвигал эту идею в ходе кампании перед своим избранием на пост лидера ЛДП и главы правительства в сентябре нынешнего года.

Конкретные детали концепции «азиатской версии НАТО» премьер Исиба не высказывал, но отмечал, что основой для этого нового объединения должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением к нему некоторых других стран региона.

В Либерально-демократической партии многие скептически отнеслись к идее «азиатской версии НАТО», назвав ее «трудноосуществимой». Кроме того, противники нового объединения указали, что существует особая необходимость неких изменений в Конституции Японии. Среди прочего была озвучена опасность обострения отношений с Китаем, поскольку Пекин неоднократно выступал против любых попыток сформировать с Азиатско-Тихоокеанском регионе подобие Североатлантического альянса.

В сентябре газета Japan Times писала, что в Японии планируют разместить ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземные ракетные комплексы США Typhon. Данное вооружение имеет дальность в 1,6 тысячи километров. Такая дальность позволит им доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

  • Вчера, 08:52
  • DTV
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