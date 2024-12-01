Блогер решил посетить Молдову и отметил, что попасть в страну так же сложно, как в Саудовскую Аравию или Северную Корею, пишет point.md
Молдова, по словам автора видео, "известна исключительно вином и мамалыгой", но он решил показать то, что скрыто от многих.
"Мое путешествие пошло не по плану с первых минут прилета в Кишинев", - рассказывает Андрей, который благодаря своему упрямству все же смог попасть в Молдову со второго раза.
"Я отправился в путешествие с мыслями о том, что уже завтра начну снимать большое кино про Молдову. После приземления нужно было пройти паспортный контроль. Это стандартная процедура, которая не должна занимать более 10 минут. Я подошел к пограничнику и с улыбкой протянул паспорт. И тут началось самое интересное. Пограничник задал мне стандартные вопросы: как долго я планирую находиться в Молдове, цель приезда, был ли я ранее в стране. Я ответил честно на все вопросы, что приехал путешествовать, в стране ни разу не был и планирую пробыть здесь 10 дней. Меня провели в отдельную комнату, где со мной должен был побеседовать еще один сотрудник, поставить штамп", - рассказал Андрей.
Он подчеркнул, что каждого человека в комнате, напоминающей зал ожидания, но меньших размеров, "допрашивали по 30-40 минут".
"В этой комнате происходят именно допросы. Я зашел в кабинет с улыбкой на лице, думал, что зададут пару вопросов и все, и отпустят. Мне задали те же самые вопросы, на все я ответил. А после стандартных вопросов начались более глубокие, с ответами на которые нужно было хорошо подумать. Меня спрашивали, откуда я родом, где я проживал до того, как оказался в Турции, в каком университете, школе учился, служил ли в армии, была ли у меня военная кафедра. Эти вопросы заставили меня насторожиться", - отметил блогер.
В итоге мужчину в страну не впустили. Через несколько часов ожидания ему вынесли бумажку на подпись и заявили, что отправляют обратно.
"В бумажке было написано что-то про Россию. Мне сказали, не переживайте, обратно вы полетите бесплатно. Но это не входило в мои планы, у меня была программы путешествий и съемок, потрачены деньги на бронь. Под конвоем меня отвели в зону ожидания, там было отдельное помещение - стеклянная комната, в которой сидел охранник. В этой комнате я был не один, сидели и другие люди. Мне сказал охранник, что меня отправят в Анталью сегодня, либо завтра. Мне разрешили выходить, перемещаться, сходить в кафе, магазины, но не подходить к выходам на посадку. Один из парней в комнате находился 4 дня, он прилетел из Чехии в Кишинев по работе, у него была Шенгенская виза. Другому парню пограничница намекнула, что если бы у него было приглашение от друзей, нотариально заверенное, его бы впустили", - рассказал Андрей.
Андрей провел в аэропорту Кишинева 15-16 часов, после чего его отправили в Турцию. Но его не отпускала мысль, что он хочет попасть в Молдову и слова о приглашении навели его на идею. Он даже поинтересовался у пограничников, впустят ли его сегодня вечером, если он прилетит с нотариально заверенным приглашением.
"Пограничник сказал мне: Ты даже не пытайся, ничего не получится. А сотрудник службы безопасности сказал, что если такая бумага будет, меня могут пустить. Меня до салона самолета сопровождал один человек с автоматом и второй, который был одет как судебный пристав. Мне сказали, что паспорт я заберу в Турции", - отметил блогер.
Когда Андрей вышел из самолета, его провели в комнату, где были турецкие полицейские, там проверили его вид на жительство и вернули документы. Мужчину не покидала мысль о том, чтобы вернуться в Молдову в тот же вечер, и он написал своему другу Владимиру, который ждал его в Молдове, и с которым они должны были вместе путешествовать. Друг тут же сделал Андрею нотариальное приглашение, несмотря на то, что был выходной день и почти никто из нотариусов в Кишиневе не работал. В итоге Андрей получил копию заветного приглашения, купил билет и вернулся в Молдову. Он попал в момент, когда происходила пересменка пограничников. Ему задали те же самые вопросы.
"Некоторые вопросы напоминали театр абсурда. Пограничник спросил, зачем я прилетал вчера, я ответил, что в гости, но у меня не было приглашения. Он заявил:" А вы ведь с Владимиром никогда не виделись вживую." Я тут же показал совместные фотографии. Пограничник спросил, есть ли у меня фотографии документов Владимира. Друг тут же отправил мне фотографии паспорта. Пограничник взял в руки мой телефон и минут 10 там проверял информацию. Я не видел, но понимал, что он смотрел фотографии, заходил в приложения.
Пограничник сказал, что стране чрезвычайная ситуация, ему нужно посмотреть мой телеграм, чаты. Спросил у меня разрешения. Он проверил телеграм, попросил разблокировать скрытые фото в айфоне. Я удалил заранее все, что снимал накануне, как сидел в стеклянной комнате. Потом пограничник спросил, почему я так сильно хочу попасть в страну. У меня возникла гениальная мысль. Я сказал, что хочу навестить бабушку, которая похоронена в Кишиневе. Я это все выдумал, я этим не горжусь, но мой уставший мозг выдал такую идею.
Затем все повторялось, я отвечал на те же самые вопросы, он опять меня спросил, какова цель визита, зачем я хочу попасть в Молдову. Он мне говорит, Адрей Олегович, какая бабушка? Я задавал себе вопрос, зачем я это придумал. Я говорил все то же самое, что бабушка похоронена в Кишиневе. После беседы меня опять оставили сидеть на скамейке, я был уверен, что отправят обратно. Владимир ждал меня на улице и пограничник выходил, чтобы с ним пообщаться. Пограничник вернулся и спросил, не передумал ли я попасть в Молдову, дал мне паспорт со штампом, сказал мне, чтобы я был ответственным. Так я попал в страну со второго раза. Началось мое невероятное путешествие по Молдове", - рассказал Андрей.