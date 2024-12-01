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Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран
фото из открытых источников

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило Минэнерго Украины, передает mybusiness.md

"Прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 165 МВт", - говорится в сообщении ведомства.

По данным премьер-министра соседней страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90% всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. Страна вернулась к веерным и аварийным отключениям света.

В министерстве в очередной раз попросили граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.
  • Вчера, 09:26
  • DTV
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