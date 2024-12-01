В случае, если Украина прекратит транзит газа по своей территории, "нужно будет обращаться в том числе в Европейскую комиссию". Об этом заявил врио председателя "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Он отметил в эфире передачи на телеканале N4, что в данной ситуации "многое зависит от позиции Украины", информирует point.md
"Я думаю, в этом плане обращаться нужно будет в том числе в Европейскую комиссию. Я думаю, что это будет сделано операторами других стран. Эта позиция основополагающая для того, чтобы сохранить транзит по территории Украины", - заявил Чебан.
Также врио председателя "Молдовагаз" напомнил, что проблема транзита природного газа не нова для Молдовы и стран региона.
"Всегда 31 декабря у нас возникали вопросы по продлению контракта, только сейчас обстоятельства изменились. Во-первых, война в Украине. Во-вторых, заявление украинской стороны о том, что транзит не будет продолжен, то есть не будет подписываться никаких соглашений с "Газпромом", а без технического соглашения по транспортировке природного газа от точки А до точки Б, в данном случае от российско-украинской границы до границы Украины и РМ, это невозможно. Это соглашение должны подписывать "Газпром" с "Нафтогазом". Это очень важный момент для того, чтобы организовать транзит не только для Молдовы, Приднестровского региона в данном случае, но и для других стран: Словакия, Австрия, Венгрия и другие", - отметил он.
В этом контексте Чебан заявил, что в случае отказа Киева продлить соглашение о транзите топлива, Молдова будет рассматривать альтернативные варианты поставок через трансбалканский коридор.
"Второй вариант - это трансбалканский коридор. В принципе весь маршрут, все затраты, которые подразумевают данный маршрут, известны, и эта информация была в том числе у "Газпрома", и мы этот маршрут обсуждали", - добавил он.