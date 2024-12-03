Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей.
«Вирус Covid-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей КСША, передаёт eadaily.com
Законодатели приводят пять аргументов в пользу своей позиции, отмечая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи Covid-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.
Кроме того, конгрессмены указали на наличие в Ухане ведущей исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS, которая, согласно утверждению законодателей, имеет историю исследований при «неадекватных уровнях биологической безопасности».
«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на коронавирус, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как Covid-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — заключили авторы доклада.
В сентябре американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следовало из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell.
По данным ученых, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания.
В США признали хищение почти $200 млрд при выплатах после COVID-19
Мошенничество при выплатах государственной помощи во время и после пандемии COVID-19 привело к хищению $191 млрд. Об этом 2 декабря стало известно из доклада американских конгрессменов по итогам двухлетнего расследования, пишут iz.ru
«Мошенники нанесли американским налогоплательщикам ущерб на сумму более $191 млрд, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице и используя личную информацию людей», — говорится в докладе.
Уточняется, что мошенники, пользуясь «программой защиты зарплат» во время пандемии, похитили еще не менее $64 млрд. Также дополнительные $200 млрд были утеряны из-за недостатка контроля за мерами поддержки малого бизнеса.