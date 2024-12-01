Водители в Приднестровье должны иметь водительские удостоверения национального образца, а станции техобслуживания автомобилей - открываться и действовать в соответствии с требованиями, действующими на основной территории республики, пишет point.md ссылаясь на infotag.md
Как сообщили в Бюро по реинтеграции, эта позиция официального Кишинева была подтверждена на состоявшемся в конце минувшей недели заседании рабочих групп по развитию автотранспорта и дорожной инфраструктуры с участием экспертов обоих берегов Днестра, которое прошло в режиме онлайн, пишет infotag.md
Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с деятельности пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице с целью обслуживания большего количества заявителей. Представители Агентства государственных услуг рекомендовали для сокращения очередей применять гибридную систему записи, которая предполагает возможность программирования услуг регистрации как через его службу поддержки клиентов (по телефону 14 909), так и по существующим каналам.
Они также объяснили меры по оптимизации и модернизации процессов регистрации транспортных средств, в том числе путем пересмотра некоторых тарифов и создания комплексной услуги, содержащей все необходимые операции (идентификация транспортного средства, выдача свидетельства о регистрации, в том числе временного, аннулирование предыдущих свидетельств о регистрации и пр.).
О встрече профильных специалистов по вопросам автотранспорта
Как сообщила пресс -служба МИД ПМР в режиме онлайн состоялась встреча экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. В рамках заседания была продолжена дискуссия, инициированная Приднестровьем в ходе встречи представителей по политическим вопросам 19 ноября 2024 года.
Основная тема обсуждения связана с реализацией обязательств молдавской стороны по регистрации в ПРТС автомобилей, импортированных в Приднестровье после подписания Протокольного решения 24 апреля 2018 года. Представители Приднестровья обратили внимание на значительное число собственников автомобилей, которые приобрели транспорт за последние шесть с половиной лет, а также уже записались в очередь на услуги ПРТС на ближайшие недели.
Наряду с этим были затронуты вопросы расширения числа СТО на территории Приднестровья, имеющих право обслуживать автомобили с нейтральными номерами, неcогласованного введения РМ повышенных тарифов на услуги ПРТС, администрирования очереди, графика работы ПРТС и другие аспекты.
В ходе диалога приднестровской стороной была также поднята тема, связанная с применением РМ необоснованных ограничений на передвижение с водительскими удостоверениями приднестровского образца.