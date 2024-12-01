Правительство на прошедшем заседании утвердило порядок принудительного прекращения прав на земельные участки, предназначенные для жилищного или иного строительства. Этот документ, разработанный на основе Земельного и Гражданского кодексов ПМР, направлен на четкое регулирование вопросов, связанных с неиспользованием земельных участков или незавершением строительства в установленные сроки, передаёт пресс-служба Правительства ПМР.
Особое внимание в последнее время уделяется решению проблемы объектов жилищного строительства, замороженных на протяжении многих лет. Такие недострои не только портят облик населенных пунктов, но и создают угрозу безопасности, становясь местом скопления асоциальных элементов. Кроме того, дети и подростки часто используют эти опасные строения как игровые площадки, что может привести к несчастным случаям.
По поручению Президента был разработан механизм решения данной проблемы, который уже закреплен в Земельном кодексе. Правительство создало детальную инструкцию на подзаконном уровне, чтобы обеспечить эффективную работу в этом направлении.
Согласно предложенным изменениям, землевладельцы и землепользователи будут привлекаться к административной ответственности, если в течение 3-х лет с момента получения участка не было начато строительство. Или по истечении установленного времени объект остается незавершенным. Этот срок может быть увеличен, если разрешение на строительство предусматривает более длительный период. Основанием для прекращения прав на участок является установленный проверкой факт отсутствия строительно-монтажных работ или намеренное незавершение застройки.
При наличии нарушений уполномоченные органы направляют материалы о принудительном прекращении права на земельный участок. Важно отметить, что законодательство не требует предварительного предписания об устранении нарушений. Решение о прекращении прав на участок принимается местными органами, в ведении которых находятся вопросы предоставления и прекращения прав на соответствующий земельный участок.
Внедрение этих мер направлено на усиление контроля за использованием земельных ресурсов и предотвращение ситуаций, когда участки остаются неосвоенными. Это позволит более эффективно управлять земельным фондом, способствуя развитию населенных пунктов и обеспечению целевого использования земельных участков.