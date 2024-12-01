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В рейтинге благополучных стран мира Молдова расположилась на 80-м месте

В рейтинге благополучных стран мира Молдова расположилась на 80-м месте
фото: point.md

Результаты индекса благосостояния показывают, что в топ-20 самых процветающих стран в основном доминируют европейские страны.

Люксембург (86,2), Норвегия (85,1) и Ирландия (84,7) возглавляют список с оценками более 80 баллов, что отражает их устойчивую экономику и социальное благополучие, сообщает agora.md

Катар и Сингапур — единственные неевропейские страны в первой пятерке, что свидетельствует об их динамичной экономике и развитой инфраструктуре.

США (64,03) и Канада (63,68) занимают 18-е и 19-е места, а Франция замыкает топ-20 с показателем 60,4, что свидетельствует о высоком уровне благосостояния, хотя и ниже, чем в странах Северной Европы и некоторых динамично развивающихся азиатских экономиках. .

В то же время рейтинг показывает, что Молдова находится на 80-м месте из 186 стран с общим баллом 36,99.

Цель исследования "Индекс процветания" был разработан для обеспечения сравнительного измерения благосостояния стран с учетом сочетания экономических и социальных факторов. Данные включают социальные показатели, такие как Индекс человеческого развития (ИЧР) и коэффициент Джини, которые отражают качество жизни и экономическое равенство в стране.
  • Сегодня, 09:14
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